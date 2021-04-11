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وزير الدفاع الأميركي يؤكد لإسرائيل حرص بلاده على أمنها ويتجنب ملف إيران النووي

رغم أن وزير الدفاع الأميركي أكد لنظرائه لتل أبيب حرص واشنطن على أمن إسرائيل؛ إلا أنه لم يخض بموضوع الملف النووي الإيراني، رغم اتهامات المسؤولين الإسرائيليين لإيران بأنها تشكل خطرا على استقرار المنطقة