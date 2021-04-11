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هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: خلل في شبكة توزيع الكهرباء بمنشأة نطنز

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي إن خللا فنيا جزئيا حدث في شبكة توزيع الكهرباء بأحد أقسام منشأة نطنز النووية، وأضاف أن الحادث لم يخلف خسائر بشرية ولم يسبب أي تلوث.