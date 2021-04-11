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01:45
مهنة كي الملابس بالفحم تقاوم الاندثار في سوريا
الحاج عبدو، سبعيني ارتبط لعشرات السنين بمهنة كي الملابس بآلة تكاد تندثر في هذا الزمن، تستمد حرارتها من الفحم. ويزاول الرجل عمله في مدينة إدلب شمال سوريا، بكل ما يحمله من تفاصيل الماضي الأصيل.
11/4/2021
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