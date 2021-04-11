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مجلس الأمن السوداني يشكل قوة لحفظ الأمن في دارفور

قرر مجلس الأمن والدفاع السوداني تشكيل قوة مشتركة من القوات النظامية وجميع شركاء العملية السلمية، بهدف حفظ الأمن بولاية غرب دارفور، كما قرر المجلس الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية لاتفاق جوبا للسلام.