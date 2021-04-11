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قادة الأحزاب الوحدوية في أيرلندا الشمالية يدعون أنصارهم إلى التهدئة

دعا قادة الأحزاب الوحدوية في أيرلندا الشمالية أنصارهم إلى التهدئة، بعد 8 ليال من المواجهات أدت إلى إصابة 88 شرطيا، بحسب ما أعلنت شرطة المقاطعة الخاضعة للسيطرة البريطانية.
11/4/2021
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