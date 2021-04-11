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تشاد.. انطلاق الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية

بدأت اليوم عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في تشاد، ويتنافس فيها 7 مرشحين بينهم الرئيس إدريس ديبي الذي يحكم البلاد منذ 30 عاما. ودعت معظم أحزاب المعارضة الناخبين إلى مقاطعة الانتخابات.