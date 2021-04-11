الحصاد (2021/4/10)

تابعت خديجة بن قنة في الحصاد (2021/4/10) العديد من القضايا، وكان من أبرزها: فشل مفاوضات كينشاسا وتحركات مصرية وسودانية لمواجهة الإصرار الإثيوبي على ملء سد النهضة.