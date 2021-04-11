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الأردن.. مصانع نسيج توقف نشاطها وأخرى تسرح عمالا بسبب كورونا

تأثرت مصانع الغزل والنسيج في الأردن أثناء الجائحة، إذ تقول نقابة عمال مصانع الغزل والنسيج إن بعضها تعثر نتيجة الإغلاق، أو سرح عددا من عماله انتظارا لتحسن الظروف.