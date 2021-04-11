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استعدادا لأي تصعيد روسي.. تدريبات عسكرية لوحدات حماية المناطق شمال كييف

أجرت ما تعرف باسم وحدة حماية المناطق التابعة للقوات البرية في الجيش الأوكراني، تدريبات شمال العاصمة كييف. وتركّز مهمة هذه القوات على دعم وإسناد القوات النظامية في أوقات الحرب.