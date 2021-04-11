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إسماعيل عمر غيلي يفوز بولاية خامسة في انتخابات الرئاسة بجيبوتي

فاز رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل عمر غيلي بولاية رئاسية خامسة بنسبة 98%، على منافسه المرشح المستقل زكريا إسماعيل فارح الذي حصل على أصوات 5 آلاف ناخب.