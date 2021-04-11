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إبداع تشكيل السيراميك

تتنوع الحرف والأشغال اليدوية، وتتنوع معها الأعمال الفنية الجميلة. الفلسطينية سهى حسين استثمرت فترة الحجر بسبب قيود جائحة كورونا في امتهان حرفة تشكيل السيراميك، لتبدع أعمالا ذات جذور تاريخية.