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02:07

أوضاع الأطفال في مخيمات شمالي سوريا

قال برنامج الغذاء العالمي إن 60% من السوريين يعانون من نقص الإمدادات الغذائية، وقالت منظمة “أنقذوا الطفولة” إن أكثر من 6 ملايين طفل سوري معرضون لخطر عدم الحصول على ما يكفي من الغذاء اليومي.
11/4/2021
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