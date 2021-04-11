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02:07
أوضاع الأطفال في مخيمات شمالي سوريا
قال برنامج الغذاء العالمي إن 60% من السوريين يعانون من نقص الإمدادات الغذائية، وقالت منظمة “أنقذوا الطفولة” إن أكثر من 6 ملايين طفل سوري معرضون لخطر عدم الحصول على ما يكفي من الغذاء اليومي.
11/4/2021
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