23:44

نشرة الثامنة "نشرتكم" (2021/4/10)

تابعت نشرة الثامنة “نشرتكم” (2021/4/10) تفاعل رواد مواقع التواصل مع العديد من المواضيع كان من أبرزها: استمرار التفاعل مع خبر إعلان الدانمارك عزمها ترحيل لاجئين سوريين.