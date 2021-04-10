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نشرة الثامنة "نشرتكم" (2021/4/10)

تابعت نشرة الثامنة “نشرتكم” (2021/4/10) تفاعل رواد مواقع التواصل مع العديد من المواضيع كان من أبرزها: استمرار التفاعل مع خبر إعلان الدانمارك عزمها ترحيل لاجئين سوريين.
10/4/2021
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