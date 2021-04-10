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مفاوضات سد النهضة.. عراقيل تستعصي على الحل

رغم طول فترة المفاوضات والوساطات الإقليمية والدولية، فإن كل هذا لم يفلح في توصل كل من إثيوبيا ومصر والسودان لاتفاق بشأن عملية ملء سد النهصة. وبلغ انسداد الأفق إلى حد تأكيد مصر أن كل الخيارات مفتوحة.