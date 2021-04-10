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قصر باكنغهام يعلن وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا

أعلن قصر بكنغهام وفاة الأمير فيليب زوجِ ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وأعلنت السلطات أنه لن تقام للأمير جنازة رسمية وأن جثمانه سيبقى في قلعة وندسور لحين بدء مراسم الجنازة في كنيسة القديس جورج.