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قادة الأحزاب في أيرلندا الشمالية يناشدون أنصارهم وقف أعمال العنف

ناشد قادة الأحزاب السياسية في أيرلندا الشمالية أنصارهم وقف أعمال العنف، عقب أسبوع من المواجهات التي أدت إلى إصابة أكثر من 70 شرطيا. ونشرت الشرطة العشرات من عناصرها شمالي العاصمة بلفاست.