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في الذكرى الثانية لها.. السودانيون يتذكرون أهداف الثورة

بحلول الذكرى السنوية الثانية للثورة التي أدت للإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، يتذكر السودانيون ما تحقق من أهداف الثورة التي خرجوا مطالبين فيها بالحرية والكرامة وتحسين الأوضاع الاقتصادية.