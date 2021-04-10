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25:26

فوق السلطة 228– أصغر من انقلاب

تناولت حلقة (2021/4/9) من برنامج “فوق السلطة” العناوين التالية: كلمات دالة في أزمة الأردن، عوض الله شابوشنيك دحلان وبلاك ووتر. مصر والسودان تتهمان إثيوبيا بالتعنت، ومعونات إماراتية لإثيوبيا.
9/4/2021
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