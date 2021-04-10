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فوانيس رمضان.. زينة لم تنجح جائحة كورونا في إطفائها

مع كل رمضان، تتلألأ شوارع مدن عربية بفوانيس تضفي على المشهد زينة بخاماتها المختلفة. في غزة لم تنجح جائحة كورونا في إطفاء شغف غدير زنداح بصناعة الفوانيس وتعطيل عادة أصيلة من عمق تراثهم.