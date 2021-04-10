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فشل مفاوضات كينشاسا وتحركات مصرية وسودانية لمواجهة الإصرار الإثيوبي على ملء سد النهضة

لم يعد فشل مفاوضات كينشاسا بشأن سد النهضة مجرد احتمال أو توقع، حيث سارعت الخرطوم لاتخاذ إجراءات احتياطية في حال أصرت إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة،، أما مصر فأكدت تمسكها بحقها من مياه النيل.