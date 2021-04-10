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فرنسا.. الحكومة تعيد النظر في توقعات النمو وعجز الموازنة لهذا العام

دفعت الإجراءات الجديدة لمواجهة جائحة كورونا في فرنسا الحكومة الى إعادة النظر في توقعاتها بشأن النمو والمديونية وعجز الموازنة خلال العام الجاري.