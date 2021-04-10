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طهران.. عين على مفاوضات جنيف ويد على أجهزة الطرد المركزي

بينما أشادت طهران بالإيجابية التي ظهرت بالموقف الأميركي في مفاوضات جنيف بشأن العودة للاتفاق النووي، افتتح الرئيس الإيراني حسن روحاني مقرا لأجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم،