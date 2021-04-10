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صناعة آلة القانون في الجزائر

تعتبر آلة القانون بمثابة الدستور لكافة آلات الموسيقى الشرقية، فهي تغطي كافة المقامات الموسيقية. الشيخ عز الدين بوحفص صانع الآلات الموسيقية بأدوات بسيطة وضع بصمة جزائرية في صناعة آلة القانون.
10/4/2021
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