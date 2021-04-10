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سيدة ماليزية مرشدة سياحية بالفطرة

شغفها القارب حبا، فبنت السيدة فاطمة مامات علاقة وطيدة مع بحيرة كينيير في ولاية ترينغانو الماليزية. ومع أنها في العقد الثامن من عمرها فإنها ترفض أن تترك مهنتها في الإرشاد السياحي للزوار.