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دول العالم تواصل حربها على كورونا

ما زالت مختلف الدول حول العالم تخوض حربا ضروسا لمواجهة فيروس كورونا، الذي قتل وأصاب الملايين حول العالم في أقل من عام ونصف العام. ويختلف الوضع الوبائي من دولة إلى أخرى،