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ختام اجتماعات الدول الأعضاء في الاتفاق النووي الإيراني في فيينا

اختممت في فيينا اجتماعات أطراف الاتفاق النووي مع إيران، واستعرض المشاركون التصورات المقدمة من لجان الخبراء، من أجل التوصل إلى خارطة طريق تمهد لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق.