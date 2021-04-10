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تعالج القضايا بطريقة ساخرة.. الكوميديا السوداء في العراق تلاقي إقبالا واسعا من الجمهور

تنتشر الكوميديا السوداء بشكل لافت في العراق على منصات التواصل الاجتماعي وشاشات التلفزيون. حيث تسلط الضوء على قضايا مختلفة كالإرهاب والمخدرات والعنف بطريقة ساخرة. ويلاقي هذا النوع من الكوميديا إقبالا.