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بمشاركة 16 دولة آسيوية.. سلطنة عمان تستضيف تصفيات الإبحار الشراعي

بمشاركة 100 لاعب من 16 دولة آسيوية، شهدت ولاية المصنعة في سلطنة عمان مسابقات تصفيات الإبحار الشراعي؛ للتحضير للنهائيات التي سيتم تنظيمها في طوكيو العام المقبل.