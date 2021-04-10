02:19

بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.. تشديد إجراءات الإغلاق بتونس

قررت السلطات التونسية منع التجمعات العامة والخاصة وإغلاق ما يعرف بالأسواق الأسبوعية، لمدة 21 يوما، وفرض الحجر الإجباري على الوافدين. وتشهد البلاد ارتفاعا حادا في عدد الإصابات بفيروس كورونا.