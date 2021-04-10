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بسبب إقليم دونباس.. نذر حرب بين أوكرانيا وروسيا

شير الحشود العسكرية على الحدود الروسية الأوكرانية لنذر حرب بين الطرفين بسبب إقليم دونباس الانفصالي. ويخشى سكان الإقليم من انهيار الاتفاق الهش بين الانفصاليين في إقليمهم وأوكرانيا، وعودة شبح الحرب.

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