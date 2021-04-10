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الملك.. مسلسل تاريخي مثار جدل في مصر

العلاقة بين الدراما الفنية والأحداث التاريخية ظلت مثار جدل لم تنته إلى رسم حدود فاصلة بينهما، وآخر فصول الجدل لمسلسل الملك -الذي يتناول حياة الملك الفرعوني أحمس- تشهد مصر جدلا بين مدافع عنه ومنتقد له.