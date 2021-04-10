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السودان.. ما سبب تأخر تعيين أعضاء المجلس التشريعي؟

قال سليمان الغوث القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية في السودان، إن تأخر تعيين أعضاء المجلس التشريعي يعود إلى خلافات في أوساط تنسيقيات لجان المقاومة بالولايات.