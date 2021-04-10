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02:45

أوكرانيا وروسيا.. تصاعد للتوتر في دونباس وواشنطن ترسل سفينتين للبحر الأسود

تشتد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا خاصة بعد إرسال واشنطن سفينتين حربيتين إلى البحر الأسود. في وقت عبرت فيه روسيا عن قلقها، كما تصاعدت وتيرة العنف بين القوات الأوكرانية وانفصاليين تدعمهم روسيا.
9/4/2021
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