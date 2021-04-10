02:18

أوضاع اليمنيين في تعز مع قدوم شهر رمضان المبارك

يستقبل أهالي مدينة تعز اليمنية شهر رمضان المبارك في ظل الحرب والحصار وانخفاض سعر صرف العملة المحلية. وقد ساهمت هذه العوامل في الحد من القدرة الشرائية للمواطنين.