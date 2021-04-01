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23:39
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/31)
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/31) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الأسير الفلسطيني المحرر مجد بربر بعد إعادة اعتقاله، كما رصدت الغضب والتفاعل في المنصات اللبنانية مع الفنان راغب علامة.
31/3/2021
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