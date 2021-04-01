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محكمة إسرائيلية تقرر الإفراج عن الأسير المقدسي بربر ولكن بشروط

قررت محكمة إسرائيلية الإفراج بشروط عن الأسير المقدسي مجد بربر، وذلك بعد أن أعادت اعتقاله الليلة الماضية، بعد يوم واحد من الإفراج عنه، مع انقضاء محكوميته بالسجن 20 عامًا.