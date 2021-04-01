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حي القصبة.. أيقونة الأحياء التاريخية في قلب العاصمة الجزائرية

القصبة حي شعبي يقع في قلب العاصمة الجزائر، شيد على هضبة عالية تطل على البحر الأبيض المتوسط، ويعد نموذجا للأحياء القديمة في طرازه المعماري وتصميم بواباته ومداخله.