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02:46

جولة خاصة لمصنع الأسنان الصناعية في بلدة تييلميس المدريدية

يعد مصنع الأسنان الاصطناعية ببلدة تييلميس المدريدية واحدا من أهم مصانع الأسنان في أوروبا، و‎‎منذ تأسيسه شهد تحولات أفرزتها التكنولوجيا التي تسهم في تحسين جودة المنتوج.
1/4/2021
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