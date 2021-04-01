02:46

جولة خاصة لمصنع الأسنان الصناعية في بلدة تييلميس المدريدية

يعد مصنع الأسنان الاصطناعية ببلدة تييلميس المدريدية واحدا من أهم مصانع الأسنان في أوروبا، و‎‎منذ تأسيسه شهد تحولات أفرزتها التكنولوجيا التي تسهم في تحسين جودة المنتوج.