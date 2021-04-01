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تفجير انتحاري استهدف مركزا أمنيا غربي أفغانستان

هاجم انتحاري على متن سيارة مفخخة مقرا للمخابرات في مديرية شين دند بولاية هيرات، وأعقبته اشتباكات سقط إثرها قتلى وجرحى، وبالتزامن مع هذا الهجوم شهدت مديريتان أخريان هجمات، لكنها لم توقع قتلى.