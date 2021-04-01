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بعد جدل استمر طويلا.. مجلس النواب العراقي يقر موازنة العام المقبل

نجح مجلس النواب العراقي، وبعد أشهر من الجدل، من تجاوز الخلافات التي عصفت بين قواه والتوصل لإقرار بشأن موازنة العام المقبل، وشكلت حصة إقليم كردستان العقبة الرئيسية التي أعاقت التوصل مبكرا للاتفاق.
1/4/2021
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