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بعد تقرير أشاد بتراجع العنصرية ببريطانيا.. استقالة مستشار رئيس الوزراء لشؤون المجتمع

قدم مستشار رئيس الوزراء البريطاني لشؤون المجتمع استقالته من منصبه، وذلك بعد تقرير أشاد بما سمّاه بتراجع ظاهرة العنصرية على أساس العرق في المؤسسات الحكومية، وهو ما أثار غضب الكثير من المنظمات الحقوقية.