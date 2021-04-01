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المحكمة الدستورية العليا بتركيا تنظر في دعوى إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي

تقدم المدعي العام الجمهوري في تركيا بطلب للمحكمة الدستورية العليا لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، متهما إياه باستغلال شرعيته لدعم حزب العمال الكردستاني المحظور.