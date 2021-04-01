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01:40
القوات الأميركية في الشرق الأوسط
حسب الأرقام الرسمية الأميركية، فإنه كان يتواجد بمنطقة الشرق الأوسط حتى نهاية العام الماضي نحو 50 ألف جندي أميركي، وتشير المصادر الإعلامية الأميركية إلى أن إدارة الرئيس جو بادين تخطط لخفض هذه القوات.
1/4/2021
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