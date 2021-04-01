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الرئيس الإيراني يتهم الإدارة الأميركية بالمماطلة وتأخير رفع العقوبات عن بلاده

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني الإدارة الأميركية بالمماطلة وتأخير رفع العقوبات الاقتصادية عن بلاده، وقال روحاني إن نهج الإدارة الأميركية يتسم بالإيحاء خطأ بأنها تعتمد نهجا دبلوماسيا في معالجة الأزمة.