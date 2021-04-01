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56:42

الحصاد (2021/3/31)

تناولت خديجة بن قنة في “الحصاد” (2021/3/31) المواضيع: موسكو ترصد مؤشرات أميركية مشجعة بشأن الملف النووي الإيراني، واشنطن تبدي استعدادها وطهران ترفض. أديس أبابا تستعد للتعبئة الثانية لسد النهضة.
31/3/2021
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