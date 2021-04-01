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01:48

إدارة بايدن تبلغ إيران باستعدادها للقيام بخطوات أولى للعودة للاتفاق النووي

نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قولهم إن هناك استعدادا لاتخاذ خطوات أولى على أساس متبادل مع طهران من أجل العودة للاتفاق النووي، وتتضمن عرضا برفع جزئي للعقوبات.
31/3/2021
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