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مجلس النواب الليبي يعلق جلسته إلى الثلاثاء للاستماع لبرنامج الحكومة

علقت رئاسة مجلس النواب الليبي جلسته المنعقدة في سرت إلى الثلاثاء، للاستماع إلى برنامج حكومة الوحدة الوطنية من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، من جانبها رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بعقد الجلسة.