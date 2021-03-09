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للقصة بقية- المهاجرون وثمن الغربة

سلطت حلقة (2021/3/8) من برنامج “للقصة بقية” الضوء على معاناة الأسر العربية المهاجرة للدول الأوروبية خصوصا السويد، بسبب القوانين التي شرعت لحماية الأطفال والأسرة.