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02:25
قانون الانتخابات الجزائري ينص على المساواة ويضمن حضور نسائي وشبابي
يفرض قانون الانتخابات الذي أقره مجلس الوزراء الجزائري على الأحزاب والمستقلين التحرك سريعاً لضمان حضور نسائي وشبابي بنسبة لا تقل عن النصف والثلث من الحاصلين على شهادات جامعية.
9/3/2021
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