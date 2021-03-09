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سد النهضة.. الخرطوم تصر على مفاوضات رباعية وتلوح باللجوء لمجلس الأمن

قال مصدر مطلع بوزارة الري السودانية إن الخرطوم ستضطر إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية إذا واصلت إثيوبيا رفضها توسيع دائرة الوساطة في مفاوضات سد النهضة.